Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М.Горького из Владивостока (Россия).

Как сообщили # организаторы, пять фур с декорациями уже прибыли в Баку, так как до начала гастролей осталось меньше недели, и в театре началась подготовка к предстоящим гастролям, устанавливается и настраивается световое и звуковое оборудование.

Гастроли организованы в рамках «Года Гейдара Алиева» и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

В гастролях примут участие около 150 актеров и творческого коллектива, что является рекордным показателем.

Коллектив прибудет в Баку через два дня, для них будет организована культурная и экскурсионная программа.

Начало спектаклей — в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.