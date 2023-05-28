Объединенный комитет «шесть плюс шесть», в который входят члены Высшего государственного совета Ливии и Палаты представителей (однопалатного парламента), достиг консенсуса по вопросу участия в президентских и парламентских выборах бывших функционеров режима лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Комитет «шесть плюс шесть» договорился отказаться от выдвижения функционеров прежнего режима», — заявил источник телеканала.

В публикации отмечается, что таким образом под вопрос ставится участие в выборах сына Каддафи Сейфа аль-Ислама в качестве кандидата на пост президента страны.

По данным Al Hadath, представители совета и парламента смогли договориться об участии в выборах лиц с двойным гражданством. По словам источника, комитет «согласен выдвинуть кандидатов с двойным гражданством при условии, что они в случае победы откажутся от иностранного гражданства». О том, удалось ли сторонам прийти к консенсусу по вопросу о допуске кадровых военных к участию в выборах, пока информации не приводится.

Ранее Палата представителей (постоянный парламент) Ливии приняла решение вынести во вторник, 16 мая, избранному премьеру Фатхе Башаге вотум недоверия. (Газета.Ру)