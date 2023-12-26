Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова опротестовала отказ Центральной избирательной комиссии России допустить ее к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. В понедельник, 25 декабря, Дунцова подала иск в Верховный суд страны. Рассмотрение иска состоится 27 декабря, добавила женщина.

Центризбирком двумя днями ранее не допустил женщину к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы «исключительно докладной запиской — использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может», указала Дунцова.

«Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены», — добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова — журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. Женщина объяснила свое намерение выдвинуться на пост президента тем, что «последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение». Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных. (DW)