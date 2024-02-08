Центральная избирательная комиссия России признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата в президенты от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина, передает «РИА Новости». Всего проверяли 60 тысяч подписей. Таким образом, если учитывать их общее количество — 104 734 — «брак» составил более 8,7% при допустимых 5%.

По словам зампредседателя комиссии Николая Булаева, 2875 нарушений касались сборщиков подписей. В 1757 случаев лица, которые проводили сбор, отсутствовали в соответствующем списке, в 995 их данные не совпали с нотариально заверенными, еще в 123-х от имени сборщика заверительные записи выполняло третье лицо.

858 подписей были признаны недействительными по результату ответа из МВД, еще 11 якобы принадлежали умершим людям. По итогам член комиссии Андрей Шутов рекомендовал отказать политику в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Надеждин заявил, что не согласен с этим решением и будет обжаловать его в Верховном суде. «Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — подчеркнул он.

Также ЦИК решила не допускать до президентских выборов кандидата от «Коммунистов России» Сергея Малинковича. У него нашли 8979 бракованных подписей, в том числе 8 — умерших людей. Малинкович заявил, что претензий у него нет и оспаривать решение ЦИК он не будет.