Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Ордубадский район и встретился с его жителями.

Ф.Наджафли передал жителям района приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В ходе встречи были выслушаны проблемы и трудности, с которыми сталкиваются жители.

На встрече были заслушаны жалобы 44 жителей района, приняты к рассмотрению письменные жалобы 54 жителей.

Было заявлено, что проблемы будут изучены и решены в короткие сроки совместно с соответствующими государственными структурами.

После встречи состоялось посещение Аллеи шехидов в городе Ордубад.