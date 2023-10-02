На сцене Оперной Студии Бакинской музыкальной Академии имени У.Гаджибекова 29 октября состоится творческий вечер знаменитого исследователя истории Фуада Ахундова «С любовью к Баку», посвященный его юбилею.

Фуад Ахундов не только большой знаток истории, но и прекрасный рассказчик. Он увлеченный своей работой исследователь, который не нуждается в особом представлении. Неповторимый стиль, манера, в которой Фуад Ахундов излагает плоды своих исследований, очаровывают слушателей.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-axundov-55/94243