Высокопоставленного австрийского военного Густава Густенау отстранили от важной правительственной должности после того, как у властей возникли подозрения относительно его связей с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

Как уточняет издание, Густенау возглавлял офис политики безопасности в австрийском министерстве обороны, который консультирует военное руководство и министра обороны Австрии.

Сам Густенау подчеркивает, что у минобороны никогда не возникало вопросов относительно его контактов с Россией, которые носили исключительно официальный характер.

На данный момент, по информации FT, Густенау занимает «неопределенную исследовательскую должность» в академии национальной обороны. Кроме того, военный настаивает на том, что сменил место работы по собственному желанию. (РИА Новости)