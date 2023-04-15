Правительство ФРГ выступает в Евросоюзе за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций против РФ. С таким утверждением выступил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек («Зеленые») в опубликованном в субботу интервью агентству DPA.

«Ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером», — заявил он. Хабек считает, что РФ использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления. «В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора [России]. Это должно стать частью следующего санкционного пакета», — утверждал германский министр.