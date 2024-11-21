Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении России, добавив в него десятки физических и юридических лиц.

Об этом сообщает американское министерство финансов.

Санкции введены против «Газпромбанка», «БКС-Банка», Банка «Центрокредит», банка «Итуруп», «Братского народного банка», банка «Кремлевский», банка ДОМ.РФ и АО «Независимый специализированный депозитарий». Также в санкционные списки Минфина США попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тулин.

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