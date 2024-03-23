Германия и Франция согласовали условия совместного производства танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System). «Это не просто веха, это исторический момент», — заявил в пятницу, 22 марта, в Берлине министр обороны ФРГ Борис Писториус по окончании встречи с французским коллегой по должности Себастьеном Лекорню.

По словам Писториуса, речь идет не просто о модернизации существующих немецких танков Leopard или французских Leclerc, а о «новаторской» наземной боевой системе, в которую будут также внедрены технологии искусственного интеллекта. Париж и Берлин договорились о равномерном распределении производственных задач, «не допуская никаких толкований или недопонимания», добавил глава Минобороны ФРГ.

Кроме того Германия и Франция намерены наладить совместное военное производство на территории Украины. В этой стране, как сообщили Борис Писториус и Себастьен Лекорню, франко-германский производитель бронетехники KNDS создаст завод по выпуску запасных частей. (DW)