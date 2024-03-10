Япония и Оман намерены в 2026 году начать совместное производство синтетического метана в рамках усилий по декарбонизации газового сектора. Об этом сообщила газета Nikkei.

В проекте будут участвовать компании Oman LNG, Hitachi Zosen и ее дочка Hitachi Zosen Inova. Проектирование завода, который планируется построить в Омане, завершится к концу 2024 года, а массовое производство синтетического метана должно начаться во второй половине 2026 года.

Метан широко используется в Японии в качестве источника энергии, однако при его сжигании выделяется углекислый газ. Синтетический метан производится за счет смешивания водорода, полученного из воды посредством электролиза, и углекислого газа, собираемого из воздуха, в том числе на заводах. Это делает его более углеродно нейтральным.

В рамках сотрудничества Hitachi Zosen предоставит Oman LNG катализаторы и специализированное оборудование для эффективного синтеза водорода и углекислого газа. В качестве сырья предполагается использовать углекислый газ, выбрасываемый предприятиями Oman LNG.

Японская сторона пока не решила, будет ли она импортировать синтетический метан с нового завода. Окончательное решение планируется принять после запуска производства, а также оценки ценовых показателей и логистических аспектов.