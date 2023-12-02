Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) взяла на себя добровольное обязательство по сокращению выбросов метана до нуля к 2035 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров.

По его словам, SOCAR подписал в связи с этим документы: “В качестве основного направления будет реализован ряд технических мероприятий по сокращению выбросов метана, образующихся при добыче нефти и газа. Это отражает наше внимание к климатической проблеме, в то же время является одной из важнейших целей, поставленных в рамках этой глобальной конференции”.