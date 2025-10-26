Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия. Об этом 26 октября сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных.

«По словам представителей руководства министерства обороны Великобритании, стране следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что в настоящее время переговоры по этому вопросу между правительствами стран пока не ведутся. Однако согласно информации Telegraph, такие «стратегические переговоры» Германия уже ведет с Францией.

Как указала газета, такой шаг одобрил, в частности, экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, заявив, что такое соглашение «следовало заключить давно».