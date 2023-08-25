Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики распространили совместное заявление относительно ситуации на Сарсангском водохранилище.

В заявлении говорится, что Сарсангское водохранилище на территории Азербайджана, созданное в 1976 году на реке Тертерчай и в настоящее время расположенное в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента, уже более тридцати лет целенаправленно используется Арменией и действующими под ее покровительством силами как средство экологического и социально-экономического терроризма. В настоящее время водохранилище находится в аварийном состоянии и представляет серьезную угрозу для населенных пунктов, фермерских хозяйств и объектов инфраструктуры, расположенных в его нижней части. В соответствующей резолюции №2085, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы 26 января 2016 года, действия Армении расценены как экологическая агрессия, направленная на создание гуманитарных и экологических проблем для граждан Азербайджана.

Отмечено, что неправильное использование Сарсангского водохранилища общим водоизмещением 560 млн. кубометров продолжает оказывать серьезный ущерб экосистеме региона.

В заявлении содержится призыв к Армении, которая посредством контролируемых ею сил нарушает экологический баланс в регионе, наносит ущерб его флоре и фауне, воздержаться от подобных действий.