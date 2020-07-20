Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв

Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля. Как ранее заявили в управлении по делам религии Турции, христианские мозаики и фрески во время намазов необходимо закрыть или затемнить.