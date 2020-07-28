Фрегат «Гамбург» ВМС Германии отправляется в Средиземном море

Около 250 служащих военно-морских сил Германии на борту фрегата «Гамбург» в ближайшие дни отправятся в Средиземное море, чтобы контролировать соблюдение эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Цель операции «Ирини» — стабилизация обстановки в охваченной гражданской войной североафриканской стране и поддержка усилий ООН по установлению мира в Ливии, сообщает агентство dpa во вторник, 28 июля. Судно должно прибыть в заданный район к середине августа. Помимо контроля за соблюдением оружейного эмбарго, участникам миссии необходимо пресекать контрабанду нефти.

Чаще всего обвинения в предполагаемом нарушении запрета на поставки вооружений в Ливию звучат в адрес Турции, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Лидеры Германии, Франции и Италии в середине июля изъявили готовность обсуждать введение санкций против нарушителей. В первую очередь штрафные меры коснутся компаний и частных лиц, а затем могут быть приняты санкции в отношении против отдельных стран, объяснил глава МИД Германии Хайко Мас.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из Испании Аранчой Гонсалес Лаей в понедельник в Анкаре, заявил что Военно-морская операция ЕС «Ирини» в Средиземном море, предвзятая инициатива, не способствующая контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

По словам турецкого министра, операция «Ирини» фактически играет на руку Халифе Хафтару и его сторонникам, тогда как признанные ООН власти Ливии сталкиваются с проблемами.

«Хафтар продолжает получать помощь по воздуху и суше и в ЕС лишь созерцают происходящее. Никто не контролирует поставки оружия в Ливию из Египта. Игнорируются полеты российских самолетов из Сирии в Ливию, а также рейсы военно-транспортной авиации из ОАЭ на север Африки. Также не задаются вопросами о прямых поставках оружия и самолетов из Франции на восток Ливии», — подчеркнул Чавушоглу.

При этом время от времени в рамках «Ирини» имеют место попытки контроля турецких сухогрузов, что приводит к напряженности, констатировал глава дипломатии. (DW-Haberler.com)