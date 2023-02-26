Французский дизайнер Матье Леаннер был выбран дизайнером олимпийского и паралимпийского факелов для Игр в Париже в 2024 году. Об этом пишет Wallpaper.

Леаннер был выбран в качестве дизайнера олимпийского факела по результатам конкурса, объявленного организацией «Париж 2024». В заявлении комитета говорится, что француз был отмечен «за его поэтический и очень символичный подход, а также за его способность понять ценности и ожидания «Парижа 2024».

Ожидается, что дизайн факела будет представлен в конце 2023 года.

«Какое счастье быть частью этого приключения и какая ответственность — внести такой вклад в историю Игр. Сотрудничество с «Париж 2024» в разработке дизайна факелов означает придание видимой формы набору ценностей и превращение состояния души в знаковые объекты. Быстрее, выше, сильнее — вместе. Моя цель — взять этот олимпийский девиз и добавить: красивее, легче, пышнее», — прокомментировал дизайнер.

Матье Леаннер на протяжении своей карьеры создавал предметы искусства, мебель и выступал в качестве дизайнера интерьеров. («Газета.Ru»)