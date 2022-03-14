В Биаррице местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина «Альта Мира», сменил замки и заявил, что вилла готова принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев. Всего на вилле восемь спальных мест и три ванных комнаты, сообщил Аффнер The Insider.
На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey помимо журнала «ВВП. Стратегия развития» нашлись документы, касающиеся Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова.
Среди прочего были найдены копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др. Также обнаружилась доверенность от 2009 года, выписанная «Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии» на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.
Копия паспорта Шамалова, найденная в дворце дочки Путина
Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову. /theins.ru/