Среди прочего были найдены копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др. Также обнаружилась доверенность от 2009 года, выписанная «Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии» на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.