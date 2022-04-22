В воскресенье во Франции пройдёт второй тур президентских выборов. Согласно данным последних опросов, за действующего президента Эмманюэля Макрона готовы проголосовать 55 процентов избирателей. Таким образом, он опережает Марин Ле Пен — свою соперницу из лагеря ультраправых. Судя по всему, исход выборов будет зависеть от голосов тех избирателей, кто в первом туре проголосовал за кандидата от левых — Меланшона. Европейская пресса всерьёз обеспокоена будущим Франции, сообщает Eurotopics. Тем более, что ранее Ле Пен в открытую выступала против самого существования Евросоюза в его нынешнем виде.

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов – лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – в зависимости от российской власти и президента РФ Владимира Путина.

«Вы были первым европейским политиком, который признал результаты аннексии Крыма в 2014 году… Для нашей страны это плохая новость. Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина», — сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.

Он также обвинил ее в том, что она взяла кредит в российском банке в 2017 году.

«Я это сделала, потому что ни один французский банк не хотел давать мне кредит», — ответила ему Ле Пен.

Лидеры трёх стран ЕС призвали французов не голосовать за Марин Ле Пен. С таким заявлением выступили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта.

«Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском Союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — цитирует обращение политиков издание Le Monde.

Есть мнение, что исход выборов непредсказуем. Над европейской интеграцией нависла угроза, — таков комментарий венского еженедельника Falter: «Судя по данным опросов, победа Ле Пен маловероятна, однако в своё время считалось немыслимым, что Дональд Трамп сможет прорваться в Белый дом. Ситуация во Франции сегодня столь же непредсказуема, что и тогда в Соединённых Штатах … Перед действующим президентом стоит задача объединить вокруг себя как правых, так и левых демократов, чтобы не допустить скатывания страны в националистически-авторитарную пучину. Пять лет назад перед ним стояла та же самая задача, только сегодня её выполнить куда сложнее. Гнев и недовольство граждан расшатали позиции консервативного и социал-демократического истеблишмента. Сегодня Макрону кровь из носу нужны голоса избирателей из лагеря левого популиста Жана-Люка Меланшона, а тот всё никак не может заставить себя призвать свой электорат отдать голоса действующему президенту».

Как скажется на судьбе Европы вероятная победа Ле Пен? Полная дезинтеграция, развал ЕС? И насколько вероятна ее победа?

На эти вопросы # ответили зарубежные эксперты.

Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что и Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен реагируют, и каждый по-своему стараются удовлетворить специфически французскую потребность. Это потребность в признании величия Франции. Спор между ними — это спор о том, что лучше способствует признанию этого величия: изоляция, которую представляет Ле Пен, или влияние в европейских институциях, которое предлагает Макрон. Макрон продолжает традицию, самыми яркими проявлениями которой были Наполеон и Шарль де Голль, — это традиция глубокой вовлеченности Франции в европейские и мировые дела при сохранении особенности (величия) Франции. От де Голля европейскость Франции потребовала очень резкого хода – отказа от империи (Алжира), но французы поддержали его.

Мне хочется сказать, что я не верю, что французы выберут ставленницу Путина Ле Пен, но я не верил и в то, что американцы выберут президентом Дональда Трампа, и что британцы проголосуют за выход из Евросоюза. Надеюсь, французская служба безопасности отслеживает то, как фабрики российских троллей «топят» за Ле Пен во всех возможных и невозможных соцсетях.

Надо сказать, что величие Франции у обоих кандидатов выходит с душком. Но французские избиратели привыкли приходить к избирательным урнам во втором туре с бельевыми прищепками на носу и голосовать не за, а против. Вонь, которая тянется за Марин Ле Пен, — это репутация ее отца, ультраправого политика фашистского толка, в чьей партии Марин (как она теперь позиционирует, чтобы не привлекать внимания к общей с отцом фамилии) начинала свою политическую карьеру. Марин позиционирует себя как кандидат глубинки, провинции, бедного предместья, в противоположность богатому банкиру, кандидату богатых для богатых Макрону.

С Путиным связаны оба кандидата, но если род недуга, странная слабость, которую питает к Путину Макрон, вряд ли связана с деньгами, то Марин тупо брала у русских деньги. Да, кредит, но деньги.

Предположим, что выигрывает Марин Ле Пен. Мне представляется, что включится глубинное государство и через какое-то время избиратели поймут, что Ле Пен не заботят реальные интересы маленьких французов. А президенту во Франции принадлежит хоть и много власти, но далеко не вся. Политическая борьба только начинается. Но и при президенте Макроне она продолжится. Неизменна лишь важность величия Франции.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Согласно опросу, проведенному Elabe для BFM TV, президент Макрон выиграл теледебаты 20 апреля с Марин Ле Пен с 59 процентами против 39. После дебатов Макрона обвиняли в высокомерии, но ему удалось атаковать слабое место Ле Пен, а именно — ее отношения с Россией. Макрон сказал Ле Пен: «Когда Вы разговариваете с Россией, вы разговариваете со своим банком». Ле Пен ответила, что в 2017 году она взяла кредит в российском банке, потому что ни один другой банк не дал ей кредит. В ситуации, когда Россия вторглась в Украину, этот факт явно не в пользу Марин Ле Пен.

Интересен вопрос об избирателях Люка Меланшона. За кого они проголосуют в последнем туре выборов? После первого тура Меланшон трижды повторил своим избирателям: не голосуйте за Марин Ле Пен. Но он не сказал: голосуйте за Эмманюэля Макрона. Победа Ле Пен не была бы выгодна Европе, тем более сейчас, когда в Украине идет война. Но шансы на победу у Ле Пен невелики. По среднему показателю последних опросов Макрон лидирует на 8% (56-46). По мнению французских специалистов по выборам, кандидат с таким большим перевесом в опросах никогда не проигрывал президентские выборы. Всё указывает на то, что Эмманюэль Макрон останется президентом Франции после воскресных выборов.