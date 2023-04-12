Президент Франции Эммануэль Макрон после своего неоднозначного интервью по вопросу Тайваня, заявил, что быть союзником США не значит быть «вассалом».

Как сообщает AFP, об этом он сказал на пресс-конференции в Амстердаме по итогам государственного визита в Нидерланды.

«Быть союзником не значит быть вассалом… это не значит, что мы не имеем права думать о себе», — отметил Макрон.

Макрон также заявил, что «Франция выступает за нынешний статус-кво Тайваня» и «стремится разрешить ситуацию мирным путем».