Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных. Об этом в интервью газете Var-Matin заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

«Мы продолжаем обучать украинских солдат. Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — сказал глава военного ведомства.

Он также добавил, что Париж продолжает поддержку Киева, предоставляя военную технику и «каждый месяц поставляя украинцам снаряды калибра 155 мм».