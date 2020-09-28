Франция совместно с ООН и своими партнерами проведет новую конференцию по Ливану

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в воскресенье, что его страна проведет совместно с ООН и рядом других стран новую конференцию по Ливану. Французский лидер выступал в Елисейском дворце на пресс-конференции, посвященной ливанской проблеме, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

«До конца октября, как я уже и обещал в сентябре, Франция совместно с ООН и всеми своими иностранными партнерами проведет новую конференцию по Ливану. Она станет продолжением первой конференции, состоявшейся 9 августа, и будет направлена на мобилизацию и расширение международной помощи Бейруту и всему ливанскому народу», — сказал Макрон.

Он уточнил, что на конференции будут определены меры по удовлетворению нужд Ливана в таких сферах как медицина, образование, жилье и продовольствие. «Это будут меры, непосредственно направленные на улучшение положения населения», — заверил он. По словам Макрона, помощь будет оказываться «исключительно через действующие в Ливане НПО и агентства ООН».

«Эта помощь, которую мы просто обязаны обеспечить ливанскому народу, предоставляется без выдвижения каких-либо условий. Именно это я обещал ООН и всем НПО, которые присутствовали на встрече 1 сентября», — подчеркнул французский лидер. Он заверил, что будут приняты все меры для обеспечения гласности относительно оказания данной помощи, «как это и было сделано в ходе [осуществления] первой фазы мер».(ТАСС)