Власти Франции рассекретили архивы судебных дел и полицейских расследований, связанных с Алжирской войной, сообщает официальный правительственный бюллетень.

О намерении открыть «алжирские архивы» на 15 лет раньше истечения срока секретности две недели назад заявляла министр культуры страны Розелин Башло-Наркин.

«Настоящий декрет предусматривает свободное распространение… материалов государственных архивов, созданных в рамках дел, касающихся Алжирской войны, в период с 1 ноября 1954 года по 31 декабря 1966 год и хранящихся в национальных архивах», — сообщается на сайте бюллетеня. Как отмечается, речь идет в том числе о полицейских и военных архивах, а также документах МИД.

Все эти документы были засекречены на 75 лет, доступ к ним мог быть получен только по специальному разрешению.

В начале марта этого года Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил упростить доступ к засекреченным архивным документам, связанным с войной за независимость в Алжире (1954-1962 годы). Речь шла о документах вплоть до 1971 года со статусом «оборонной секретности». Как отмечали в администрации президента, процедура позволит сократить время ожидания для получения исследователями доступа к архивам.