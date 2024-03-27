В рамках военной помощи Франция отправит Украине разведывательные дроны.

Как передает #, информацию об этом опубликовал «Униан».

Компания Delair, которая производит беспилотные летательные аппараты, поставит в Украину 400 разведывательных дронов. Контракт на производство этих беспилотников уже заключен.

Речь идет о двух типах дронов — модель Delair DT26 весом 16 кг, вес более компактной модели Delair UX11 составляет всего 1,5 кг. Хотя эти дроны предназначены для использования в гражданском секторе, они также активно используются на украинском фронте, поэтому компания за год утроила объемы производства дронов.