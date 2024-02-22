Франция 22 февраля отправит в Армению партию оборонительного вооружения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила газета «Le Figaro».

В поставке вооружения три радара Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения, бинокли.

Отмечается также, что подписанное между сторонами соглашение о сотрудничестве в сфере обороны предусматривает, что французская армия в этом году проведет для армянских военнослужащих 3 курса горной боевой подготовки.

Армения и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в сфере обороны 23 октября 2023 года в ходе визита министра обороны РА Сурена Папикяна во Францию.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью радиостанции RTL, что он вскоре посетит Армению.