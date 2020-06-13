Франция открывается для туристов

С 15 июня Франция открывает границы для туристов из стран Евросоюза и ряда других европейских государств. Об этом сказано в совместном коммюнике французских МИД и МВД, пишет «Московский комсомолец».

«В соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии, Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ», — говорится в документе.

С этой даты жители стран-участниц ЕС, Андорры, Исландии, Монако, Норвегии Лихтенштейна, Швейцарии, Ватикана, Сен-Мартена, Сан-Марино смогут ездить во Францию безо всяких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

При этом для жителей Испании и Великобритании, приехавших во Францию, ограничения сохранятся.