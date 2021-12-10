Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила о намерении рассекретить и опубликовать документы о войне за независимость Алжира, в ходе которой были убиты сотни тысяч алжирцев, сообщает Independent.

Алжирская война считается наиболее жестокой в истории Франции, в ходе нее французские военные применяли пытки.

«Нам нужно набраться смелости, чтобы посмотреть исторической правде в глаза», — сказала Бачело, анонсируя открытие архивов.

Французский историй Бенджамин Стор отметил, что открытие архивов — важный шаг к пониманию войны.

«Вы сможете узнать, кто находился под наблюдением, за кем велась слежка, кто был арестован. Это звенья цепочки, которые раскрывают репрессивный механизм этой войны», — сказал Стор в интервью Reuters.

Алжир был колонией Франции в течение 132 лет, пока в 1962 не выиграл войну за независимость. (Газета.ру)