Франция рассчитывает, что в состав будущего правительства Афганистана войдут не только представители радикального движения «Талибан». Об этом в пятницу заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции Europe 1.

«Мы надеемся, что в Афганистане, возможно, появится правительство, которое включит наряду с талибами и другие силы», — отметил он. Вместе с тем Бон подчеркнул, что вопрос о признании Францией талибов «не стоит». «Мы знаем их прошлое», — заметил он.

Республика стремится к эвакуации максимального числа тех, кому угрожает опасность со стороны талибов. С начала эвакуации Франция вывезла из Афганистана около 3 тыс. человек, операция, возможно, будет продолжена и после пятницы.

В дипведомстве отметили, что Франция не ожидает потока афганских беженцев в Европу, поскольку границы Афганистана закрыты.