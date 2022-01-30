Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна готова развернуть в Румынии свои войска из-за ситуации на Украине, передает Ouest France.

Она отметила, что Франция готова, если НАТО примет такое решение, разместить военных в соседней с Украиной Румынии, чтобы «внести свой вклад в перестраховку». По ее словам, это будет развертывание «нескольких сотен» военнослужащих, которые не предназначены для «какой-либо военной эскалации».

Министр подчеркнула, что Франция готовится защищать страны, близкие к украинскому очагу напряженности. При этом, передает «Интерфакс», глава военного ведомства указала, что разрешить этот конфликт можно «через диалог, через дипломатические и политические решения».