Франция – «Давай до свидания!»

Единственно, что отображает данная резолюция – это степень коррумпированности сената, таким мнением поделился с # экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, говоря о решении Сената Франции по резолюции, рекомендующей правительству страны «признать независимость Карабаха».

«С точки зрения логики этой резолюции даже участие Франции в МГ ОБСЕ – это полный нонсенс. Возможно, это степень приверженности к армянству, или же степень фобии сената в отношении мусульманских государств. Нужно рассматривать эту резолюцию в контексте тех политических процессов, которые развиваются во Франции. Данная резолюция противоречит логике с самого начала политического процесса этого конфликта», — отмечает эксперт.

По его словам, эта бесполезная бумажка, которая может только дестабилизировать ситуацию.

«Главное то, что они сейчас выступают в качестве главных политических идиотов, это ясно всем. Разговоры о том, что нужно вернуться к ситуации, которая была осуждена резолюциями СБ ООН, говорит о полном отсутствии политической логики. Тем более нужно сказать, что в самой Франции есть регионы, которые тоже подвержены сепаратистским тенденциям», — сказал он.

Говоря о том, возможно ли, что Франция таким образом пытается показать свою геополитическую важность в регионе Южного Кавказа, эксперт сказал, что к этой бумажке нужно относиться проще, нежели видеть какой-то геополитический контекст.

«Это просто попытка этих людей перед своими избирателями выполнить политический заказ. Для Франции эта резолюция не принесла и не может принести каких-то геополитических дивидендов. У Парижа не осталось никаких шансов подключиться к этим процессам, особенно после этой бумаги», — добавил он.

Аналитик также считает, что после инаугурации Байдена, и США постараются как-то войти в этот процесс.

«Я нисколько не сомневаюсь, поэтому нужно думать о будущем. Вашингтон может попытаться сыграть свою роль в этой игре, либо же в качестве своей замены, она может дать поддержку Турции, которая усилилась в этом регионе», — сказал он.

Однако эксперт считает, что сейчас образуется ситуация, когда и Турция, и Россия получают дополнительные преференции в регионе, и данный формат является на сегодня самым реалистичным.

«Данный документ, будет вредить самой Франции, поставив под сомнение ее роль беспристрастного игрока в данном процессе. Это ограничит их возвращение в этот процесс и в дальнейшем. Армяне получили пропагандистский рычаг, а с точки зрения реальных интересов, они лишились единственного своего сторонника в сложившейся ситуации», — считает он.

Говоря о процедуре вывода Франции из членов сопредседателей МГ ОБСЕ, эксперт сказал, что процедура очень проста.

«Азербайджан просто отзывает свое согласие на сопредседательство в МГ ОБСЕ, и оповещает все страны об этом. И таким образом Франция перестает быть сопредседателем, и в контактных группах, где она захочет участвовать, мы ее будем просто игнорировать. Поэтому никаких особых дипломатических усилий для этого не нужно. Это не проблема для Азербайджана. Нужно просто им сказать: «Давай, до свидания!», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что может ли вывод Франции из членов МГ ОБСЕ развязать ей руки для признания Карабаха, эксперт сказал, что эта резолюция как раз маркер того, что они никак не могут повлиять на ситуацию.

«Ведь Макрон признался, что для того чтобы воздействовать на ситуацию, он звонил Путину, но его не допустили в какое-то посредничество. Нужно относиться к этим вопросам спокойно, если резолюции СБ ООН армяне игнорировали в течение 30 лет, почему мы говорим о значении какой-то бумаги в сенате Франции. Ну, порадуются пару дней армяне, а потом поймут, что никакого толку нет, и забудут об этом. Потому что на реальное положение дел эта бумага никак не влияет», — резюмировал он.