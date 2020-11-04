Fox News: Разрыв между Трампом и Байденом значительно сократился

Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание от своего соперника демократа Джо Байдена по числу выборщиков: 204 к 223, свидетельствует прогноз Fox News.
В частности, Трамп побеждает в ключевых штатах — Флориде и Техасе, а также лидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.