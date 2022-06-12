В Баку завершилась гонка в классе «Формула-2» в рамках Гран-при Азербайджана.

Как сообщает #, победителем стал норвежский гонщик Деннис Хаугер из команды Prema Racing.

Второй результат по итогам заезда продемонстрировал представитель США Логан Сарджент. Тройку сильнейших замкнул бразильский гонщик Фелипе Другович.

Таблица результатов:

«Формула-2», Азербайджан. Основная гонка:

1. Деннис Хаугер (Prema Racing) — 26 кругов.

2. Логан Сарджент (Carlin) +0,4.

3. Фелипе Другович (MP Motorsport) +0,9.

4. Джехан Дарувала (Prema Racing) +1,6.

5. Рихард Версхор (Trident) +2,7.

6. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) +2,9.

7. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +3,1.

8. Марино Сато (UNI-Virtuosi Racing) +4,7.

9. Ральф Бошунг (Campos Racing) +4,9.

10. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +5,2.