Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии — 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Как передает ТАСС, вторым в квалификации к спринту стал лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Спринтерская гонка состоится в субботу в 23:30 по бакинскому времени. Завершится программа этапа основной гонкой в воскресенье (21:00 — бакинское время).