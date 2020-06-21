Фонд страхования отказывается платить – о причинах массового недовольства вкладчиков обанкротившихся банков

Текущая компенсация застрахованным вкладчикам четырех обанкротившихся банков проходит намного хуже, чем в предыдущие годы. Наблюдаются случаи массовых отказов гражданам по различным надуманным причинам, сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

Несмотря на обещание Центробанка и Азербайджанского фонда страхования вкладов начать уже с этого месяца выплачивать до 30 тыс. манатов, а после перейти к более крупным вкладам, этого не происходит полностью. Но это больше технический момент, поскольку закрылись сразу четыре банка. К тому же срок компенсации вкладов – 3 месяца, и сроки могут продлеваться еще на 3 месяца в особых случаях. Но пока таких прецедентов не было и не должно быть, считает собеседник. Ведь было заявлено, что даже если у Фонда страхования денег не хватит, Центробанк выдаст ему кредит.

Основная проблема в том, что от Фонда страхования следует масса отказов, говорит Гасанов. Структура не признает многие вклады застрахованными полностью либо частично. В предыдущие годы такие случаи, конечно, бывали, но они не носили массовый характер. Публикации в СМИ свидетельствуют о недовольстве вкладчиков банков-банкротов. Граждане обращаются в Фонд, чтобы пройти регистрацию в качестве застрахованных вкладчиков, но там им отказывают – людям выдают выписку о причислении их к кредиторам банка, теперь им придется ждать последней очереди на получение денег.

— Я не слышал только жалоб по Atabank. В начале года выяснилось, что у банка проблемы, и все клиенты оформили документы. Во всяком случае, по этому банку ко мне никто не обращался, но много жалоб по AGBank, NBCBank и Amrahbank

Суть жалоб следующая – некоторым обанкротившимся банкам орган финансового надзора запретил в свое время принимать вклады, но банки делали это. И теперь на этом основании Фонд страхования вкладов отказывается признать такие вклады застрахованными. Гость редакции сообщил, что не видел этого решения, но оно вполне может быть:

— Нужно изучить ситуацию. Выяснить, было ли такое решение, насколько оно правомерно и законно, — говорит Гасанов. – Другой вопрос – даже если это решение было и оно правомерно, в какой степени банк его нарушил? Похожее решение я видел пару лет по другому закрывшемуся банку – очень безграмотный документ. Иными словами, зная уровень Центробанка и Палаты надзора, мог иметь место неполный и неграмотно составленный документ, при наличии которого банк принимал вклады на законном основании.

Но самое главное, даже если и было принято такое решение на законном основании, а банк нарушал его самым злостным образом – все это никак не влияет на застрахованность банковских вкладов.

— У нас, к большому сожалению, чиновники из бывшей палаты, Центробанка, Фонда страхования вкладов до сих пор не знают азов юриспруденции. Еще 9 лет назад я опубликовал первую версию своей книги «Банковское право Азербайджана», вторая вышла в 2013 году – там проводится различие между гражданскими и банковскими отношениями. Объясню суть вопроса на обсуждаемом нами примере.

Клиент пришел в банк и с ним заключили договор банковского права – это гражданские правоотношения, они регулируются Гражданским кодексом, соответствующей главой о договоре банковского вклада. Если договор не нарушил эту главу, он законный. Другое дело, банковское право – это, по сути, часть административного права, регулирующего отношения между органом банковского надзора и банком. Банковское право не распространяется на клиентов, по нему финансовая организация должна следовать законодательству о банках и правилам банковского надзора. И если финансовой структуре запрещено принимать вклады, а она нарушила норму банковского права, ее могут за это наказать. Но это не имеет отношения к потребителю банковских услуг. Клиент не является стороной, участником, субъектом банковского права и нормы этого права его не касаются.

Если отложить в сторону правовые нормы и обратиться к здравому смыслу — откуда знать клиенту, что орган финансового надзора – будь то Центробанк или Палата надзора, наложил на какой-то банк какую-то санкцию, ограничив его деятельность? Такие решения являются секретными, они нигде не публикуются, о них знает только орган надзора и сам банк. Даже если орган финнадзора принял законное решение, а банк его нарушил, вкладчика все это не касается. Более того, банк с застрахованного вклада выплачивал квартальные взносы в Фонд страхования вкладов. Ведь эта структура страхует небезвозмездно. Ежеквартально каждый банк перечисляет с каждого застрахованного вклада определённый процент Фонду страхования и за счет этого формируются средства, позволяющие компенсировать застрахованные вклады, пояснил специалист. Сейчас же Фонд страхования утверждает, что некоторые закрывшиеся банки допускали здесь нарушения. Но возникает вопрос, где же был в таком случае орган банковского надзора – раньше Палата, а сейчас Центробанк? За чем они тогда смотрят, если не выявили это?

— Опять-таки, это не касается клиента банка. Клиент положил деньги в банк, они были застрахованы, с вклада выплачивался взнос – все! Платите компенсацию! То, что сейчас происходит – беспредел. При этом Фонд страхования сообщил вкладчикам, что собирается обратиться по этому вопросу в Бакинский апелляционный суд, который контролирует процесс ликвидации обанкротившихся банков, т.е. там идет постоянный судебный процесс с начала отзыва банковской лицензии вплоть до полной ликвидации банка. Т.е. эта структура до сих пор не знает, когда и в каком качестве она выступает.

Поясняю для Фонда страхования вкладов: его основная функция – страховать вклады и выплачивать компенсации. Другая функция фонда– ликвидация банков. Это две разные роли одной организации. Неоднократно отмечалось, что это неправильно, когда ликвидатор является одновременно кредитором в качестве Фонда страхования вкладов. Но речь не об этом. В Бакинском апелляционном суде, куда собирается обращаться фонд, идет процесс ликвидации. Т.е. там фонд представлен как ликвидатор, а не как страховщик банковских вкладов, а потому не может обращаться в этот суд с упомянутым вопросом.

В Бакинском апелляционном суде идет административный процесс, а вопрос застрахованности вкладов — это гражданский процесс, объяснил Гасанов. Фонд обращается туда либо из-за низкого уровня грамотности, либо, желая оттянуть, таким образом, время.

— Это не тот суд вообще. Вы должны компенсировать людям вклады, если не сделаете этого, граждане могут подать на вас в суд, что я рекомендую им делать. Обращаюсь к клиентам обанкротившихся банков – подавайте в Насиминский районный суд по месту регистрации Фонда страхования вкладов. По прошлым банкам я выиграл много судебных процессов у этой организации в роли фонда, который отказывается компенсировать застрахованные вклады по различным надуманным причинам. Кстати, именно этим Фонд занят сегодня.

Есть и другое основание, руководствуясь которым Фонд страхования отказывается компенсировать часть вкладов. Дело в том, что до июля прошлого года манатные вклады страховались, если процент по ним не превышал 15%. С июля прошлого года этот процент опустили до 10%, а весной этого года снова подняли до 12%. Частые изменения страхуемой ставки обернулись проблемой для вкладчиков обанкротившихся банков.

— Клиент в начале прошлого года, скажем, в январе вложил деньги под 15% в нацвалюте. Это страхуемый вклад. В договоре условие, что можно довкладывать. Например, у клиента 10 тыс. манатов вложены изначально под 15%, он может довкладывать по тем же условиям. И вот в августе он положил на счет еще 5 тыс. манатов, а банк взял и принял деньги под 15%, хотя страхуемая ставка на этот момент была на уровне 10%. Банк обанкротился, и Фонд страхования говорит таким вкладчикам, что компенсирует только 10 тыс. манатов, вложенные под 15%, а 5 тыс. манатов под тот же процент компенсировать не будет, поскольку деньги вложены, когда лимит страхования составлял 10%. Очень много подобных проблем. Тут был изначально неправ банк, поскольку у клиента с банком договор о застрахованном вкладе, при этом финансовая организация, в отличие от клиента, не может не знать, что в этом случае часть вклада не будет застрахована.

По мнению собеседника, банк должен был сказать вкладчику, что не может принять довклад, и это был бы правильный ход, поскольку изменились условия – государство в лице фонда поменяло страхуемую ставку. В этом случае можно открыть новый вклад под 10%. Либо же банку следовало принять деньги под страхуемый процент, чтобы соблюсти условие о застрахованности вклада. Есть общий принцип, что незнание закона не освобождает от ответственности. Однако изменение ставки фонда по застрахованным вкладам не является положением закона либо нормативным актом, а потому клиенту это знать не обязательно.

— Это более тонкий момент, не столь однозначный, как вышеописанный случай, но и здесь спорные моменты следует решать в пользу гражданин. Поскольку кто в противном случае станет верить этой системе, которая что-то выдумывает, лишь бы не платить? По этим вкладчикам также следует массово подавать в суд на Фонд страхования и требовать компенсацию.

Меня иногда спрашивают, почему Фонд страхования так поступает? На самом деле фонд рубит сук, на котором сидит. Видя такое, люди не будут больше вкладывать в банки, а значит и Фонд не получит проценты от застрахованных вкладов. В довесок этому частая смена руководства упомянутой структуры приводит к отсутствию заинтересованности в интересах государства, банковской системы, вкладчиков… В действиях руководства преобладают личные интересы и сугубо чиновничий подход — сэкономить средства, чтобы получить одобрение сверху. Им нет дела до того, что такое поведение незаконно, мучает людей и подрывает доверие к системе.

Главное – сберег деньги, не заплатил. Да, люди будут подавать в суд, но когда они выиграют, этого руководства, возможно, уже не будет. Потому-то Фонд всячески тянет судебные процессы, зная, что проиграет. Я с этим часто сталкиваюсь в своей юридической практике. Советую людям, которым массово отказывает Фонд страхования вкладов, подавать в Насиминский районный суд. Ко мне по этому поводу уже обращаются вкладчики, мы начали этот процесс.