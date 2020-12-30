Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты

Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты.

Как сообщили представители Фонда, ежегодно Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовывал празднества для воспитанников детских домов и школ-интернатов во Дворце «Бута». В этом году в связи с пандемией COVID-19 организация празднества из-за карантинного режима была отменена. Фонд поздравил детей в ином формате: сотрудники посетили эти учреждения и вручили детям подарки.