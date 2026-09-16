Зависимость Европейского союза от критически важного сырья из Китая достигает 80%, по ряду редкоземельных элементов она доходит до 90%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА Новости.

Она отметила, что у ЕС по-прежнему слишком много «опасных зависимостей».

Глава ЕК также рассказала, что дефицит торгового баланса ЕС с Китаем сейчас составляет €1 млрд в день. По словам политика, ситуация достигла критической точки, наступил новый «китайский кризис».

Фон дер Ляйен уточнила, что это сказывается на обществе и на предприятиях на территории всего сообщества, а также ведет к деиндустриализации в промышленных центрах Европы. Она подчеркнула, что сейчас Брюссель ведет диалог с Пекином о балансировке торговли.