Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновит сезонные рейсы в Баку, сообщает Vzglyad.az.

Согласно информации, помимо Азербайджана авиакомпания будет выполнять рейсы в Прагу (Чехия), Вену, Зальцбург (Австрия), Тбилиси, Батуми (Грузия), Сараево (Босния и Герцеговина), Хургаду, Шарм-эль-Шейх (Египет), Трабзон, Бодрум (Турция) и Салалу (Оман), куда ранее выполняла сезонные рейсы.

Кроме того, Flynas начнет полеты по 10 новым направлениям в этом летнем сезоне. Речь идет о рейсах из столицы Эр-Рияда в Мальдивы, Ереван (Армения), Анталию (Турция), Тиват (Черногория), а также из Даммама в Салалу (Оман), Стамбул, Трабзон (Турция) и Тиват (Черногория), а из Джидды в Салалу (Оман) и Бодрум (Турция).