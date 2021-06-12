Азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев (67 кг) завоевал путевку на летние Олимпийские игры в Токио.

Об этом говорится в сообщении Национальной федерации карате Азербайджана.

Отмечается, что в первом раунде Ф.Фарзалиев победил Ли Джинва (Корея) со счетом 2:0, Луку Спица (Швейцария) — 2:0, Рамиля Макаала (Филиппины) — 1:0, Шабана Абдулла (Кувейт) -2:1 и Винисиуса Фигейру (Бразилия) — 1:0. В полуфинале он уступил Мартиалу Тадиси (Венгрия) со счетом 2:5.

Во встрече за бронзу Фирдовси одолел серба Стефана Кокичи со счетом 3:2 и получил право провести еще три боя.

Призеры соревновались друг с другом по круговой системе. В результате Фарзалиев, занявший третье место, прошел квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио.

Неда Резаи (ката) и Илаха Гасымова (55 кг), выступавшие в первый день турнира, проиграли в первых матчах.

Роман Гейдаров (ката) и Фарида Абиева (61 кг) будут соревноваться 12 июня.

В воскресенье Асиман Гурбанлы (+75 кг) попытается завоевать олимпийскую лицензию.