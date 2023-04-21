Власти Финляндии согласовали отправку Киеву нового, 15-го по счету пакета военной помощи на сумму примерно €78 млн. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении министерства обороны республики.

«Оценочная стоимость военных расходов Финляндии на оборудование, содержащееся в этом пакете, составляет €78 млн», — указывается в документе.

Ведомство уточняет, что в пакет помощи входят различные виды вооружений для обеспечения нужд европейской тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine, EU Military Assistance Mission for Ukraine) по обучению 30 тыс. украинских солдат, включающей базовую и специализированную подготовку военнослужащих. Конкретное содержание пакета, а также сроки и способы его доставки не уточняются по соображениям безопасности. Общая стоимость предоставленной Хельсинки помощи Киеву оценивается в €990 млн.

«Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы принимаем участие в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат и оказывая необходимую материальную помощь», — заявил глава финского оборонного ведомства Антти Кайкконен. (TASS)