Финские научные центры принимают участие в исследовании по использованию вакцины против коронавируса для детей младше 12 лет. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Yle.

Так, центр по исследованию вакцин MeVac при Хельсинкском университете сейчас ищет участников в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Одновременно в Университете Тампере действие вакцины планируют изучать на тех, кому от шести месяцев до 12 лет.

Всего в Финляндии в международном исследовании, финансируемым разработчиком вакцины, американской компанией Pfizer, должны принять участие несколько сотен детей. По всему миру оно охватит порядка 4,5 тыс. человек.

Как сообщил профессор Университета Тампере, руководитель университетского центра исследования вакцин Мика Рямет, испытания пройдут сразу в нескольких странах — в Финляндии, США, Испании и Польше. По его оценкам, вакцинация от коронавируса детей до 12 лет может начаться не ранее конца 2021 года или начала 2022 года. В то же время в MeVac полагают, что результаты исследований вакцины в отношении детей младше пяти лет могут быть готовы до следующей весны.

В настоящее время в Финляндии рассматривают возможность начать вакцинацию подростков 12-15 лет, поскольку разрешение на это уже выдано Евросоюзом.(ТАСС)