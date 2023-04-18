Власти Финляндии приняли решение в связи с антироссийскими санкциями ЕС арестовать землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и семь квартир в Хельсинки. Об этом сообщает Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

«Согласно решению, принятому судебными приставами неделю назад, под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу Nordenskiöldinkatu 1 (адрес РЦНК. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

По информации газеты, общая площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.

Отмечается, что под арест попали семь квартир в финской столице, которые связаны с «теми, кто находится под санкциями ЕС». Три из них расположены рядом с центром.

1 апреля стало известно, что банковские счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки были заморожены из-за санкций ЕС до дальнейшего уведомления. (Газета.Ру)