Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, финальный матч могут перенести в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции. Первый тур выборов должен пройти 14 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опасается нарушений общественного порядка. УЕФА уже направил неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе финала главного европейского клубного турнира.

В 2020 и 2021 году финал Лиги чемпионов дважды переносился из столицы Турции из-за пандемии. Из-за этого перенос нынешнего финала является нежелательным.

Напомним, что прошли первые матчи полуфинала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью (1:1), а «Интер» одержал победу над «Миланом» со счетом 2:0.