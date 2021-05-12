ФИФА осуществит выплаты четырем азербайджанским футболистам

ФИФА поддержит четырех азербайджанских футболистов, которые не получают зарплату в клубах.

Oб этом говорится в отчете Фонда футболистов высшего футбольного органа. Но имена этих спортстменов и сумма, которую они получат, не указаны.

За финансовой поддержкой обратились футболисты, права которых были нарушены в период с июля 2015 года по июнь 2020 года. Всего было подано 1 089 заявок от 109 клубов из 36 стран, и из них 1 005 были удовлетворены. Все четыре обращения из Азербайджана получили положительный ответ. ФИФА выделила на выплаты в общей сложности 16 миллионов долларов США. Эта сумма будет предоставлена до конца 2022 года.

Греция (291), Малайзия (147) и Турция (117) заняли первое место по количеству обращений. Больше всего выплат получат Греция (1,36 млн долларов), Турция (692 тыс. долларов) и Россия (566 тыс. долларов США).

Клубы футболистов, получивших помощь, либо были не платежеспособны, либо эти клубы завершили выступления на профессиональном уровне.