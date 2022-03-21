Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина за «нанесение ущерба репутации шахмат». Об этом сообщает Sports.ru.

Наказание связано с тем, что Карякин публично поддержал российское вооружённое вторжение в Украину и президента России Владимира Путина и продолжил выступать в его поддержку, несмотря на осуждение со стороны ФИДЕ. В телеграм-канале российского гроссмейстера под названием»Шахматный патриотизм» регулярно появляются посты в поддержку войны. В частности, 21 марта опубликовано «обращение к адекватным украинцам», в котором Карякин фактически призывает Украину сдаться, заявляя, что у неё нет шансов на победу.

Дисквалификация Карякина, в частности, не позволит ему сыграть в турнире претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Ранее Карякин уже играл в матче на первенство мира, но уступил чемпиону Магнусу Карлсену.