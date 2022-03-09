Популярное кулинарное сообщество Azeri Home Chef 19 марта проведет Фестиваль Новруза в Sea Breeze с участием представителей дипкорпуса государств, в которых отмечается этот праздник, сообщает #.

Мероприятие включает в себя выставку национальной одежды, предметов изобразительного искусства и кулинарии стран, где празднуется Новруз, а также концертные выступления. Свою культуру празднования Новруза покажут Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.

В рамках фестиваля гостям будут продемонстрированы азербайджанские традиции празднования Новруза, состоится конкурс «Лучшая хонча» среди поваров-любителей. Для полноты атмосферы гостей фестиваля ждут фольклорные персонажи Коса, Кечял и Бахар-гыз, а также прыжки через праздничный костер.