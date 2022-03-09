Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении группы

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», — говорится в заявлении.

Также во вторник Стефано Боначчини — президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari — сообщил о решении компании выделить 1 млн евро для помощи жителям Украины. Областные власти начали в марте масштабную кампанию по сбору средств для реализации ряда гуманитарных проектов, в том числе по приему многочисленных беженцев из Украины. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.