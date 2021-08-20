Некоторые сферы сельского хозяйства в нашей стране в особом приоритете, в частности хлопководство. В период СССР в нашей стране выращивали хлопок в большом объеме. Но во времена перестройки и в постсоветский период эта отрасль оказалась в числе пострадавших. Сейчас она снова на подъеме, хотя до прежних показателей далеко.

Чтобы стимулировать фермеров выращивать хлопок компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка, приняли решение о повышении его закупочной цены на 50 манатов за тонну. Так, для урожая 2021 года закупочная цена на первый сорт хлопка повышена с 650 до 700 манатов, на второй сорт — с 630 до 680 манатов, на третий сорт — с 590 до 640 манатов, на четвертый сорт — с 550 до 600 манатов.

Отметим, что государство также поддерживает хлопководство субсидиями – за каждую тонну фермеры получают по 100 манатов.

В 2020 году, несмотря на пандемию и засуху, в стране было собрано 331,6 тысяч тонн хлопка, что на 36,6 тысяч тонн, или на 11% больше по сравнению с 2019 годом. Этого удалось достигнуть благодаря урожайности хлопка до 33,2 центнеров с гектара по итогам 2020 года, что на 3,7 центнера с гектара выше, чем за 2019 год.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, по итогам 10 месяцев 2020 года на мировые рынки было поставлено 72,958 тысячи тонн хлопковолокна на 95,87 миллионов долларов, что на 10,9% и 4,4%, соответственно, больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Цена реализованного хлопковолокна, поставленного за рубеж, составила 1314 долларов за тонну.

В то же время, по итогам января-октября 2020 года было экспортировано лишь 6,637 тысяч тонн хлопкопряжи на 13,589 миллионов долларов, что на 35,6% и 44,6%, соответственно, меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость реализованной хлопкопряжи достигла 2047 долларов за тонну.

Экономист Фуад Ализаде отметил, что хлопок – товар не скоропортящийся и пользующийся спросом на мировых биржах, потому неудивительно, что в нашей стране делают на него ставку. Хлопок для Азербайджана стал одной из ведущих экспортных продукций. За год его доля в ненефтяном секторе выросла от 8 до 12%.

«Цены на хлопок, как и на любой другой товар, могут как подниматься, так и снижаться в силу разных причин, и это надо учитывать. Сейчас цены на хлопок находятся на пике, и то, что закупщики решили повысить закупочные цены – только положительный фактор, который пробудит больший интерес у фермеров к выращиванию хлопка. Это прибыльная отрасль, позволяющая создавать новые рабочие места. Мы смогли увеличить поставки хлопковолокна. Сейчас наша страна стремится увеличить поставки хлопкопряжи, которая на мировых биржах стоит на порядок дороже. Если она еще сможет наладить продукцию из хлопка — рубашки, костюмы, носки и т.д., то получит намного больше прибыли и уменьшится импорт такой продукции. Это большой рынок, который надо развивать, и пока Азербайджан только на начальном этапе»,– заявил он.

Сейчас, по словам экономиста, сбор хлопка осуществляется преимущественно хлопкоуборочными машинами, закупленными за рубежом.

«Прошли времена, когда на уборку хлопка отправляли учащихся и учителей. При выращивании хлопка используют пестициды, потому ручной труд тут и нежелателен. К тому же ручной сбор обходится дороже машинного, что влияет на себестоимость», – отметил Ализаде.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев указал на то, что весной фермеры, выращивавшие хлопок, жаловались на невыплату им обещанных дотаций. Нужно, чтобы деньги им давали тогда, когда им нужно покупать удобрения и прочее необходимое для хлопководства. Был и ряд других сложностей, в результате чего некоторые фермеры решили, что проще и выгоднее переключиться на выращивание других культур. Сейчас фермеров вновь стремятся заинтересовать в хлопководстве. И, скорее всего, это возымеет положительный эффект.

«Но пытаться вернуться к тем объемам производства, какие были во времена СССР, ни в коем случае не стоит. Такая культура, как хлопок, потребляет много воды. В регионах, которые традиционно специализировались на хлопке (Сальяны, Сабирабад и др), все меньше воды. Ее берут из Куры, а она мельчает. А в нашей стране запасы воды постоянно сокращаются. Правда, хлопок приносит валюту, столь нужную нашей стране, и это надо учитывать», – говорит эксперт.

Что касается конечной продукции из хлопка, то Агаев является сторонником открытия совместных предприятий, например, с Индонезией, Пакистаном. Пакистанские ткани ценятся высоко, в частности в Великобритании. Сырье и рабочая сила будут наши, а технологии иностранные, товарный знак общий. Такое сотрудничество будет выгодно всем сторонам и будет способствовать также укреплению взаимоотношений между нашими странами.