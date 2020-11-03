ФБР заподозрило семью Байдена в ведении бизнеса с Китаем

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США допросили бывшего бизнес-партнера Хантера Байдена Тони Бобулински относительно электронной переписки сына кандидата на пост президента США от демократов. Речь в ней идет о том, как подключить Джо Байдена к крупной сделке с китайским миллиардером. Об этом, как сообщается в понедельник, 2 ноября, газете Washington Times рассказал сам Бобулински.

По словам Бобулински, встреча с сотрудниками спецслужбы прошла в конце октября и длилась пять часов.

Электронное письмо от делового партнера Хантера Байдена Джеймса Гиллиара, датированное маем 2017 года, может доказывать причастность бывшего вице-президента Джо Байдена к возможной сделке с Китаем, отмечает The Washington Times. В этой переписке у кандидата в президенты есть и свое прозвище — Большой парень.

Письмо было одним из тысяч посланий в ноутбуке MacBook Pro Хантера Байдена, который тот оставил в ремонтной мастерской в ​​Уилмингтоне, штат Делавэр, в апреле 2019 года. Гаджет мужчина так и не забрал. (iz.ru)