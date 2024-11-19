Министры иностранных дел шести европейских стран — Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши и Германии — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах НАТО и Европейского союза (ЕС).

Как передает Газета.ру, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих государств по итогам встречи в Брюсселе.

«Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности. <…> Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам и создает значительные риски для безопасности», — отмечается в заявлении.

Главы МИД также обвинили Россию в ревизионизме, укреплении связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по Украине. Министры призвали укреплять НАТО, увеличивая расходы на оборону в странах альянса до 2% ВВП и выше, инвестировать в военно-промышленный комплекс ЕС и усиливать военную и экономическую поддержку Украины. Также главы МИД поддержали кредит Киеву на $50 млрд, который призван обеспечить потребности Украины на 2025 год.