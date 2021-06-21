Главный инфекционист США усомнился в наличии доказательств лабораторного происхождения нового коронавируса. Такое мнение директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил в интервью журналисту газеты The New York Times, текст которого был опубликован в понедельник на ее сайте.

Ведущая поинтересовалась у Фаучи, видел ли он свидетельства того, что распространение вируса началось в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. «Я не видел их, так как не уверен, что они существуют», — признался главный американский инфекционист.

«Есть так называемые данные разведки, которые гласят, будто трое ученых, работавших в лаборатории, были больны, и им потребовалась госпитализация. Мне очень интересно понять, насколько правдоподобны эти разведданные, можно ли им доверять», — продолжил Фаучи. Он подчеркнул, что в случае, если эти сведения окажутся правдой, необходимо «изучить историю болезни этих людей». При этом Фаучи подчеркнул, что считает наиболее вероятной версию с передачей вируса от животного к человеку.(ТАСС)